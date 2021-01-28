國民黨本月22日舉辦「國民黨動物日」活動，黨主席江啟臣（右2）、文傳會主委王育敏（右1）與會。（國民黨青年部提供）

國人飼養寵物的風氣日益盛行，年輕族群關心毛寶貝尤多，藍綠兩大黨也在爭搶動保票源，且都應景地沾上「年味」。繼副總統賴清德接連扮演毛寶貝一日志工，蔡總統今天也預錄毛小孩年菜，要在春節公布；國民黨則自明天 (29日)起推出推出「毛小孩Happy牛Year」寵物雲影片徵稿活動，提供獎金，再由全民透過國民黨數位黨部app投票，爭取毛爸毛媽們認同。

賴清德本月10日由民進黨台北市議員許淑華陪同，到新北市政府的瑞芳動物之家擔任志工及拍攝宣導影片，體驗「一日志工」，向國人宣導「以認養代替購買」。本月26日又出席台灣防止虐待動物協會 (TSPCA)記者會，呼籲以認養代替購買、愛牠就不要拋棄牠，並鼓勵大家到動物收容所陪伴毛小孩。

本身就飼養貓、狗的蔡總統，今天則到新北市新莊區的東森寵物雲旗艦店，與台北市流浪貓保護協會一起進行「手作寵物年菜」。這個預錄影片的行程未開放媒體，而是作為總統府在春節期間公布的影片，向全國毛爸毛媽及毛寶貝們拜年。

而國民黨青年部也搶攻動保族群，繼日前與動保團體接連召開「落實動保．遏止毒殺」、「國民黨動物日」等兩場記者會，又推出「毛小孩Happy牛Year」寵物雲影片徵稿活動，明天起至2月4日接受民眾投稿自家寵物拜年的經典畫面，由投件者提供1分鐘影片，經內部初選後，2月6日至7日由全民透過國民黨數位黨部app投票，選出10部影片，前三名分別可獲3千、2千及1千元毛寶貝加菜金。

國民黨青年部主任陳冠安說，台灣有越來越多民眾飼養毛小孩，為提倡動保觀念及凸顯青年價值，配合春節舉辦以「寵物新年賀歲影片．毛小孩齊拜年」為主題的影片徵稿，評選10支入選影片後將進行剪輯後製，春節期間在網路播放。

「不得不佩服民進黨，真的很厲害，國民黨一有動作，就馬上回應。」陳冠安說，日前國民黨開「遏止毒殺」記者會，民進黨青年部立即回應；他認為賴清德、蔡英文最近先後接觸毛小孩議題，也與國民黨近期搶進動保議題有關，不過國民黨不怕競爭，青年部除會繼續推動動保政策及相關議題，目前也在籌拍仿效公視紀錄片的動保影片，大家可拭目以待。

(中時 )