東南亞4歲病童2019年因膽道閉鎖，跨海到高雄長庚進行換肝手術，但2星期又被診斷出有「毛毛樣病」，由神經外科醫師莊銘榮操刀，左右腦各1次超顯微顱內外血管接合，當初中風引起的一側肢體偏癱，順利恢復7、8成功能。

4歲病童Allen（化名）在當地診斷出有先天性膽道閉鎖，2019年跨海到高雄長庚接受換肝權威陳肇隆的評估，同年獲得母親捐贈，成功換肝，未料2星期後右側身體無力，疑似腦中風，進一步診斷出是兩側毛毛樣病。

經基因鑑定，確認Allen是極罕見的阿拉吉亞氏症候群（Alagile Syndrome），Allen媽媽形容自己當下幾近崩潰，在2度接受神經外科醫師莊銘榮的左右腦超顯微顱內外血管接合手術後，腦部循環明顯改善。

莊銘榮說，他把這項手術稱為「種樹手術」，將顱外血管接進腦內，完成0.6釐米的微小腦血管搭橋接合，在術後約1年後，Allen再也沒有發生任何暫時性缺血腦中風，本來因中風引起的一側肢體偏癱，也順利恢復7、8成。

毛毛樣病（Moyamoya disease）是一種慢性進行性腦血管閉塞疾病，因顱內大血管閉塞，導致小血管代償性雜亂無章地瘋長，多出來的側支循環異常毛細血管亂長成一團，X光片很像毛玻璃霧狀，因而由日文「Moya Moya」稱之。

(中時 )