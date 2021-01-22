110學測首節英文，大考中心主任周兆民表示，首節英文科開了2間防疫試場，都是考生體溫超過標準，2次複檢之後仍然超過標準，就引導到防疫試場應考。另有7位考生開了3間隔離試場，是之前提到的居家檢疫、居家隔離、自主健康管理等3類考生。

此次闈場前面破天荒搭起藍色帳篷，周兆民表示，這是根據中央流行疫情指揮中心的建議，所採取的高規格防疫措施。因為這次冬季疫情比較緊張，要區分出紅線和綠線，綠線指安全，如果闈內有人身體不適就走紅線，也就是從帳篷處送出。

周兆民表示，所有入闈人員都有14天填寫體溫問卷等防疫措施。此次闈內有10位高中教師，新增了英文和數學高中教師入闈；及試考生6位，增加2位。

大考中心副主任黃璀娟表示，闈內高中教師及試考生認為這份考卷難度適中，取材多元，綜合測驗以英文文法和語意結合的題目如25、28題較有鑑別度；閱讀的第45、49題別具特色。

(旺報 )