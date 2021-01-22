外資今反手賣超台股343億元，但台股仍收於16019.03點，險守「萬六」關卡，周線連12紅。1月20日(本周三)拜登正式就任美國第46任總統，美股上演慶祝行情大多走揚；聯邦投信指出，市場對拜登新刺激政策高度期待，加上台灣傳統產業回溫、電子權值股訂單強勁的帶動下，本周台股屢破萬六，預期短線將處區間盤整格局，半導體、5G手機、汽車等大型權值股在過年前仍有上漲行情。

聯邦環太平洋平衡基金經理人周鉦凱指出，台股自1月5日首次躍上萬五後便一路上漲，不到20日即多次突破16,000點關卡，最高曾來到16,238點，總計高達近10%的漲幅！雖大盤仍未站穩萬六，但也無大幅回檔的跡象，預期短期將處高檔區間震盪，投資人須加以留意追高風險。

周鉦凱指出，拜登已正式就任美國總統，1.9兆美元刺激案可望近期於國會表決通過；拜登上任也代表美國將終結前任總統川普不按牌理出牌的作風，經濟回歸正常、可預期模式，將有利台股維持穩定。此外，市場密切關注的加稅議題，周鉦凱認為拜登首年施政重點應為控制疫情與促進經濟回溫，待復甦至一定水準後才會考慮，故加稅首當其衝的電子股短期暫不需擔心。

展望後市，周鉦凱認為台股將處輪動格局，預期年前將由半導體、5G手機、伺服器、汽車等大型權值股領漲，年後則可布局高殖利率的中小型股。整體而言，國內外資金仍充沛，投資人宜持續關注美國財政刺激政策及留意國內疫情變化，逢低仍可布局電子、傳產相關類股。

(時報資訊)