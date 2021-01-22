顏姓男子在新莊區瓊林南路上一處違建內私設賭場，去年底遭警方破獲，帶回28名賭客，查扣賭資16萬餘元、賭具等證物，訊後依法送辦及裁罰。警方事後報請公共安全聯合稽查小組並在今（22）日上午進行拆除，這也是新北市警察局長黃宗仁上任後的第一件拆除賭場違建案，展現鐵腕掃除犯罪之決心。

消防局、工務局及拆除大隊等機關今天到場同步實施稽查，確認違建事實明確後，立即進行拆除，由於違章工廠使用有毒害疑慮的石棉瓦來作為屋頂，加上違建卡在兩棟合法建築物中間，棟距非常小，也增加拆除難度。

警方表示，將持續加強查緝犯罪行為，並結合新北市政府公安聯合稽查小組，斷絕賭場、槍枝、毒品、詐欺等犯罪集團的違法活動空間，有效控制及預防犯罪問題；另也呼籲房屋所有人應避免將房屋出租給不法份子，以免造成社會治安疑慮及損害自身權益。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )