台股大漲攻克「萬六」後，22日漲多回檔，但新台幣卻在外資匯入及出口商拋匯下，延續升勢不變，盤中來到27.94元，尾盤央行進場調節後，又是豬羊變色由升轉貶，終場收在28.381元兌1美元，貶值0.8分，台北及元太外匯經紀公司總成交量16.78億美元。

新台幣同時也收周線，累計本周升值9.9分或0.35％。外匯交易員指出，台股漲多後雖然隨主要亞股回檔整理，但並未失守16,000點，至於外資雖擴大賣超343億元，卻未見資金匯出，反而偏匯入，加上農曆年關出口商資金需求高峰，仍進場拋匯，盤中最多仍升值達4.33角，且連續14個交易日均見至27元價位，尾盤仍由央行出手作價阻升，收回全部升幅。

外匯交易員認為，美國總統拜登展開他的新政，市場看法延續正向，國際金融市場情緒相對樂觀，但由於全球疫情未見降溫，甚至一向控制相對好的台灣，本土確診個案持續增加，後續發展將對國內金融市場有相當的影響，可確定的是，因農曆年關已近，出口商拋匯需求仍在，新台幣應是欲弱不易格局。

(工商 )