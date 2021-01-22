衛福部部立桃園醫院院內群聚感染持續擴大，部分縣市陸續宣布「避桃令」，避免「避桃令」持續發酵，行政院長蘇貞昌22日臨時新增行程，出席桃園市防疫醫院聯防會議，為醫護加油打氣，呼籲此刻全國同胞應齊心合力撐住桃園、「這一刻我們都是桃園人」，大家無分彼此，一起守住台灣。

蘇貞昌表示，在過去疫情最艱困時刻，桃園以最大容量收治病患、衛福部桃園醫院長期承擔第一線最重的工作，。並呼籲國人同胞，面對疫情，勿鬆懈或大意，務必配合中央流行疫情指揮中心規範，台灣才能安全。

蘇貞昌指出，桃園是國門第一線，國人同胞、外籍或轉機旅客，入境的第一站即來到桃園機場。過去一年，在疫情最艱困的時刻，桃園用盡全力收治全國超過四分之一的確診病患，並服務逾14,000名入住防疫旅館人員，非常不容易。

蘇貞昌說，這次部立桃園醫院發生狀況，國人特別擔心，然而在這最緊急時刻，該醫院的全體醫護同仁不憂不懼，甚至願意入住醫院，照顧所有病患。當進一步需分艙隔離時，所有聯防醫院無人拒絕，盡心盡力在第一時間提供協助；國軍弟兄、化學兵部隊在第一時間協助消毒相關區域，防堵疫情發生變化；國軍醫院也分擔需要照顧的病患，國人同胞及桃園皆用盡心力守住疫情。

(工商 )