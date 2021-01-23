資深藝人甄莉，近年已經淡出演藝圈，事業重心全放在經營副業上，不過卻傳出日前駕著百萬休旅車時，疑似誤把油門當煞車踩，導致整部車翻覆在馬路上，而年邁的母親聽到消息後，則是哭著要求她不要再開車了。

根據《三立新聞網》報導，甄莉日前深夜開著要價百萬元的休旅車，行經重慶南路時，疑似因為天黑視線不良，沒看到該處設置的施工標示，便迎面撞上護欄，當下疑似過於慌張，竟將油門誤當成煞車狂踩，導致整部車四輪朝天翻覆在馬路上，台北市消防局獲報後，立刻派遣人員到現場救援，甄莉由於傷勢不重，在救援人員趕赴現場前，就已經先自行從車內爬出。

甄莉隨後被送往醫檢查，診斷後發現雖有輕微腦震盪，以及手腳多處擦挫傷之外，並沒有生命危險，不過翻覆的百萬名車，除了變速箱全毀之外，底盤、引擎也都嚴重受損，估計維修費用恐怕需要花費上百萬元，而母親得知她再次發生車禍後，更是哭著央求她以後別再開車了。

據悉這次並非甄莉首次遇到車禍，她曾在節目上透露有次去台中錄製節目北返時，竟被一台超速的車輛擦撞，結果自駕的車輛因此失控打滑，先撞到內線護欄，再轉兩圈半撞外線護欄，導致車輛全毀，但命大的她僅脖子扭傷，因此還能自行下車打電話求救，便下定決心要換成板金較厚的歐系車。

(中時新聞網)