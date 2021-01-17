北市李姓乘客去年10月3日凌晨5點多搭乘翁姓司機的計程車，行經南京東路、承德路路口時，計程車司機緊急煞車，害他膝蓋撞上椅背，導致右側髕骨骨折，氣得控告司機過失傷害。但檢察官認為，後座乘客依規必須繫妥安全帶，無法期望司機一邊開車一邊注意乘客動向，認定司機犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

翁姓司機說，行經南京、承德路口時，燈號由紅燈轉為綠燈，他速度慢下來準備左轉，看到斑馬線上有一名婦人，於是踩剎車，當時速度很慢，並未發生乘客膝蓋撞上椅背，而且，路途中經過馬偕醫院，如果受傷可以馬上送醫治療，但是李全程都沒說不舒服，抵達目的地後付錢下車。

李坦承上車沒有繫上安全帶，他有向司機反應腳很痛，但翁卻不幫他。檢察官勘驗行車記錄器，並未發現李曾口頭反應疼痛。反而是翁說，計費錶一按下去，就會提醒乘客要繫上安全帶，而且車內也有標語，但李卻未依指示正確繫綁安全帶。

處分書指出，乘客參與社會活動，均應小心謹慎，以避免危險發生，車內乘客是否坐穩，或者有無繫妥安全帶，應由乘客自行注意，無法期望車輛行進間，司機能分心注意乘客各種動向，乘客若確實遵守規定，就可避免碰撞受傷，司機並無過失傷害犯行，予以不起訴。

(中時 )