大陸多地近日接連發生局部聚集性疫情，農村地區疫情防控成為重中之重。新華社報導，大陸國務院聯防聯控機制印發《冬春季農村地區新冠肺炎疫情防控工作方案》（以下簡稱《方案》），保障公眾過個健康平安的「安全」年。

何時執行？何為居家健康監測？何為網格化管理？針對農村地區疫情防控工作的相關部署，大陸國家衛健委再次對春節返鄉問題進行解答。

★《方案》什麼時候開始執行？

為做好冬春季農村地區新冠肺炎疫情防控工作，《方案》自下發之日開始執行。持核酸檢測陰性證明返鄉從1月28日春運開始後實施，至3月8日春運結束後截止。

★《方案》規定「持核酸檢測陰性證明返鄉後不需要隔離，但需要進行14天居家健康監測」，是不是返回城市就不要落實14天居家健康監測？

《方案》所指返鄉人員是指從外地返回農村地區的人員，需要持核酸檢測陰性證明返鄉，並進行14天居家健康監測。返回城市人員需遵守目的地疫情防控要求。

★《方案》中提到的居家監測與隔離有什麼區別？

居家健康監測，要求做好體溫、症狀監測，非必要不外出。如果出現發熱、乾咳、咽痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等身體不適症狀，及時到醫院就診。居家隔離，要求在社區醫務人員指導下，單獨居住，不能外出。

★如果在1月28日前返鄉，是不是返鄉後第7天和第14天不需要做核酸檢測？

1月28日春運開始後返鄉人員須在返鄉後第7天和第14天分別做一次核酸檢測。1月28日之前返鄉人員是否需核酸檢測以目的地要求為準。

★《方案》中提出對返鄉人員實行網格化管理，網格化管理是什麼意思？

網格化管理是指將農村劃分為若干網格，村委會人員、鄉村醫生和民警等各方力量，以網格為單位，分片包幹，對返鄉人員做好摸排登記、健康監測、宣傳教育等工作。

(中時 )