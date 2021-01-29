新冠肺炎疫情全球肆虐，各國紛紛搶購疫苗，我國在國際疫苗採購不順利，迄今沒有下文，當中存在大國壟斷疫苗，以及諸多國際政治因素阻力的質疑聲浪，衛福部長陳時中今日在指揮中心記者會上回應，疫苗購買確實有多重因素，相關阻力，我方會努力一一克服。

陳時中表示，疫苗不應當做商品來看待，而是防疫物資，國家取得的目的理應是適用於災難危機的時刻，囤積搶購的話，必然造成其他國家分配與採購量的不足，「更混亂，對世界共同抗疫不好的現象」，而我國防疫雖在國際名列前茅，「唯一排名不好的就是疫苗」，相關問題會努力解決，只要確定採購與進口時間，一定會對外報告。

有媒體在指揮中心記者上提問，陳時中接受媒體專訪時提到，WHO不夠力，對此陳時中則是澄清，還是要肯定WHO。

至於牛津AZ疫苗傳出保護力只有8％，未來台灣如果進口，是否排除年長者施打？陳時中則回應，相關報告還不完整，而台灣施打疫苗時間，目前看來勢必比其他國家更晚，因此可以藉機觀察各個國家地區，各個年齡層、敏感族群的疫苗施打情況，我方在來研擬疫苗施打策略。

(旺報 )