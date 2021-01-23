前副總統呂秀蓮今（23）日應邀出席台灣民眾黨國家治理學院國政班結業式活動時，肯定台北市長柯文哲表態角逐2024總統大選，更大讚柯學醫出身，由他帶領防疫「應該很輕鬆」，兩人互動引發外界關注。她也透露，只要2024她還活著，不排除兩人合作的可能。

呂秀蓮表示，後小英時代，台灣由誰來領導值得觀察，尤其柯文哲敲響第一個鐘聲值得注意。呂秀蓮會後受訪時進一步表示，柯文哲學醫出身，防疫在他領導之下應該很輕鬆，更讚柯「歷練很多」、「是超級聰明的人」，若準備要更上層樓，相信還有時間好好做準備。

針對2024柯文哲選總統是否支持，呂秀蓮表示，現在談要支持誰還太早，但是呼籲大家要慎選下一屆國家領導人。呂說，今天只是巧合出席活動，並將長期對台灣前途的思考，藉機會與大家分享。至於2024兩人是否會合作，呂秀蓮笑說「只要活著應該會」。她表示，非常期待下任總統，大家要認真篩選，目前先不說要投給誰。

(中時新聞網)