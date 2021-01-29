豐原醫院廚師分享做年菜秘訣。（豐原醫院提供／王文吉台中傳真）

農曆春節將屆，料理年菜對許多人而言是大挑戰，豐原醫院廚師分享製作年菜小撇步，包含鮮魚料理、處理生干貝，以及佛跳牆等。營養師提醒，年菜大魚大肉，一餐建議要吃到7分滿以上的青菜，盡量少油、少鹽、均衡飲食。

豐原醫院廚師李居紳表示，很多人怕做魚料理，擔心魚煎起來不漂亮或是魚肉沒有熟。製作魚料理時，如果怕在煎鍋上把魚煎的爛爛的，不敢端上桌，最簡單的方式就是清蒸。

魚買回來後不用先醃漬，只要將魚的內臟、魚鱗再清理乾淨，放入蒸籠或電鍋蒸15分鐘，再淋上魚露、加上蔥絲、薑絲就可以；或是魚剖開後清理乾淨，直接加上蠔油拿到電鍋清蒸，一道年年有魚料理就輕鬆搞定。

冷凍干貝不要用太燙的熱水或滾水去燙，水煮開之後，將冷凍退冰的新鮮干貝放進去泡2、3分鐘，這時候的干貝已經有7、8分熟。油鍋燒開後加入辛香料爆香，再用放入蠔油、米酒、糖，再把剛剛備用的干貝放進去炒2、3分鐘，再搭配燙好的花椰菜，另一道年菜又完成。

另名廚師黃玉英表示，佛跳牆好吃的秘訣就是爆香過的紅蔥頭，用少許的油將紅蔥頭爆得香酥，放入炸過的香菇、栗子、蒜頭，再放入豬肚、豬筋、鳥蛋、芋頭等食材，燉煮1個小時後湯頭不只鮮甜，也不會覺得油膩感。

豐原醫院營養科主任許啟松提醒，春節期間大魚大肉，別忘記蔬菜的補充，一餐建議要吃到7分滿以上的青菜，一天2至4份水果，盡量以少油、少鹽，均衡飲食為主。

(中時 )