前司法院大法官暨副院長城仲模強調，良心、法治、人權是很崇高的目標，需要學習、實踐與累積。要拋開舊有的形式主義，學習西方幾百年來的民主法治思想，要講實話、做實事。（NGO世界公民總會提供）

聯合國NGO世界公民總會等近30個民團，23日舉辦「從良心教育談民主自由之落實」論壇，邀請專家於世界自由日及國際教育日前夕，透過太極門案件等多起台灣冤錯假案探討，為司法、稅制，及教育提出建言。

大會引用聯合國秘書長安東尼歐．古特瑞斯（António Guterres）的致詞，指出教育是擴大機會，轉變經濟，對抗不容忍，保護人類的星球以及實現可持續發展目標的基礎。主辦單位聯合國NGO世界公民總會會長瑞內．瓦德羅（Rene Wadlow）則指出「自由民主與優質教育是相輔相成的」。

聯合國NGO世界公民總會副會長暨太極門掌門人洪道子博士致詞中強調，教育的內涵首重優質文化的傳承，以及道德良心教育的薰陶，「良心是人性之善，經由教育啟發和自我覺醒，能夠止惡揚善，影響家國、社會和世界。」

與會學者，前司法院大法官暨副院長城仲模強調，良心、法治、人權是很崇高的目標，需要學習、實踐與累積。東吳大學法律系教授陳清秀指出，政府有很多不公義的執法立法，願意站出來發聲的人都要有道德勇氣。真理大學法律系副教授吳景欽表示，正義只有對或錯，沒有打折的問題。

前台南縣長蘇煥智律師直指政府很會罰人民、對官員的犯法卻輕輕放過，近日富商翁茂鍾與司法界高官交往涉及不法等情事，司法院與法務部自我檢討卻是應付態度。919竹北事件民眾被警察違法逮補，迄今也超過4個月了，卻從沒政府官員道歉。

社團法人台灣永社理事長黃帝穎律師表示，對照太極門假案，在一、二、三審都判決無罪，判決書明確提到敬師禮是贈與性質，刑事法院的判斷是經過嚴格的證明，嚴謹程度更甚行政機關，如果刑事法院已判決三審無罪，行政機關還將錯就錯，是非常荒謬。

黃帝穎說，行政程序法第128條的修正精神，促進行政機關應自我反省，即使在行政機關行政處分做成後，如發現錯誤或違法，行政機關自己就可以處理，自行撤銷，無時效問題，才真正符合法治國家的精神。

新北市新世代扶輪社社長蔡維杰表示，太極門堅持25年是為了法稅真改革，是在對國家做良心教育。台灣陪審團協會副理事長張靜律師表示，司法的核心在審判、審判核心在獨立、獨立的核心在良心。真理大學財經學院法律學系副教授林燦都表示，日本有句話說，法官是本於自己客觀良心做判斷，在太極門案，行政法院不做判斷，卻讓人民承受痛苦。

誠銓國際法律事務所主持律師陳祖祥更指出，德國納粹屠殺6百萬猶太人，行政、司法系統全部噤聲沒人阻止，著名學者娜鄂蘭稱為「邪惡的平庸」，很多人明知是錯的，卻沒有人願意站出來發聲，台灣目前也有很多邪惡的平庸。當制度失靈時，唯有靠良心。

(中時 )