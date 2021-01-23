今午後各地陽光露臉，不過氣象局提醒，受東北季風影響，明(24日) 北部及東北部天氣較涼，中南部日夜溫差大，可達10度以上。另外，氣象局預估，下周四(28日)東北季風再增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，而下周五受此影響，北部及東北部天氣偏冷。

氣象局表示，明北部及東北部天氣整天較涼，各地大多為多雲到晴，但迎風面東半部地區有零星短暫雨，特別在清晨東部及東南部沿海有局部較大雨勢發生的可能，另外中南部明日夜溫差大，最多可達10度以上，預測北部及東半部高溫約19至22度，中南部地區約26度左右；預測西半部、東北部及東部低溫13至16度，東南部約17度左右。

氣象局提醒，下周一清晨仍受到東北季風仍影響，各地天氣較涼，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升；至於降雨方面，下周一至三(25日到27日)迎風面東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一至三天氣大致穩定，但到了周四，氣象局預估，天氣會有所轉變，受到東北季風再增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，下周五起北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；28及29日迎風面北部及東半部地區均有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，氣象專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，接下來幾天天氣不錯、偏涼，只有北海岸、東台灣，還是陰天偶飄雨。而中南部民眾要注意，深夜又會有輻射冷卻效應，明起每晚的深夜、清晨，西部平地最低下探12度，需特別注意日夜溫差大。

(中時新聞網)