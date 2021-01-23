寒舍餐旅集團創辦人蔡辰洋長子蔡伯府，22日因身體不適送醫急救猝逝，享年48歲，消息傳出震驚各界。據了解，事發當時蔡伯府一個人在喜來登客房內休息，由員工叫救護車急救，仍回天乏術。23日下午檢方法醫進行相驗，家屬透露蔡伯府有服藥的習慣，但細節並不清楚。檢方初步認定為因病死亡，但細節仍須調閱病歷釐清。

蔡家第三代蔡伯府猝逝，寒舍集團低調證實回應，「事發突然，目前正在處理中，感謝外界關心」。台北地檢署檢察官會同法醫於23日下午至台北市第二殯儀館進行相驗，初步認定為因病死亡，無外力介入，排除輕生與他殺嫌疑。

由於蔡伯府胞姐透露，弟弟平常有用藥習慣，但並不清楚服用哪一類的藥物。為求謹慎起見，檢方將進一步調閱蔡伯府病歷後再次進行相驗，釐清死因。家屬對法醫相驗結果沒有異議，檢方同意不需安排解剖。相驗流程結束之後，將按程序將遺體發還家屬辦理後事。目前遺體仍暫時冰存二殯。

寒舍集團創辦人蔡辰洋長子蔡伯府，22日晚間9時許，在喜來登飯店因身體不適，送往台大醫院搶救仍宣告不治。據了解，當時蔡伯府獨自在飯店客房內，身體不舒服由員工電叩救護車，救護人員趕抵現場時，蔡伯府已經命危失去心跳呼吸，就近送往台大醫院搶救2小時後仍然不治。

(中時新聞網)