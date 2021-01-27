苗栗縣通霄鎮海邊26日晚間發生女童溺斃案，苗栗地檢署檢察官陳昭銘27日上午相驗女童遺體後，決定28日下午剖驗以確定死因，由於女童母親說詞避重就輕，涉及殺害女童嫌疑重大，檢方已向法院聲請羈押中。

檢方指出，26日晚間，居住在台中市大甲區的2歲女童在苗栗縣通霄鎮堤防處，疑似溺水而失去呼吸心跳，經送醫急救後仍宣告不治。苗栗地檢署於27日接獲警方報驗後，旋由外勤檢察官陳昭銘前往相驗，並指揮通霄警分局調取相關監視器畫面、詢問相關涉案人。為確認女童死因，檢方安排於28日下午，由法務部法醫研究所指派法醫師進行解剖。

承辦檢察官訊問女童生母後，認為生母對案發過程避重就輕，並涉嫌以溺斃方式殺害女童的犯罪嫌疑重大，在進一步訊問其他證人前有防止串證之需要，並以生母涉犯殺人重罪，以及可能勾串證人為理由，因而於27日中午向法院聲請羈押。檢方仍將持續調查相關人證、物證釐清事實，也在此呼籲民眾冷靜處事，切莫一時衝動造成無法挽回的懊悔與遺憾。

(中時 )