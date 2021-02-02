26歲翁姓男子對父暴力相向，翁父聲請保護令2年，再獲延長2年，逆子不滿向法院提抗告失敗，多次到父母住家及攤位按猛門鈴、徘徊騷擾討錢未果，不但到超商行竊，還到西餐廳大啖2份牛排吃霸王餐被逮，台中地檢署依違反《家庭暴力防治法》、竊盜及詐欺等罪嫌將他起訴。

起訴書指出，翁男曾對擺攤做生意的父親暴力相向，持木劍毆打，翁父向地方法院聲請核發保護令，有效期間2年，屆期前再向法院聲請延期，裁定延長2年。汪男得知後，向法院提起抗告，法院裁定駁回。

翁男在2020年11月25日、12月6日兩次到父親位於沙鹿住處，不停地按門鈴騷擾；2020年11月26日凌晨再去住處索錢，徘徊拒絕離開，翁男要不到錢不死心，當天晚間還到父親攤位前索錢，仍未果。

翁男2020年10月24日下午攜帶大型黑色購物袋，到中市太平區1家超商，將貨架上的乾糧等物品，總價約4963元，藏放在購物袋內，未結帳就趁隙離去。他在同年11月4日凌晨又攜帶黑色購物袋到超商，想要故技重施，被店員發現並報警。

翁男缺錢花用，竟在2020年11月20日下午2時許到中市西區1家西餐廳，點了2份牛排享用大餐，用餐期間進出餐廳3次，直到下午3時45分未結帳即離開，被櫃檯人員發現攔阻，他謊稱錢包遺失無法付錢，餐廳業者報警處理。

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(中時 )