搶春節連假國旅商機，晶華國際酒店集團旗下品飯店Just Sleep捷絲旅台北西門館、宜蘭礁溪館，以及礁溪晶泉丰旅等3飯店，自即日起至3月5日聯合推出農曆春節「走春祈福」住房專案，與在地廟宇聯手祈福，獨家提供春節圓滿祈福包、春節祈福金、或專人廟宇導覽活動，備妥滿滿的新春好兆頭，和房客一起招財氣、迎福氣。以捷絲旅台北西門館為例，雙人房最低1,780元起，使用台北加碼GO自由行補助每房再折1,000元，加購高鐵車票另可享車票8折優惠。

呼應華人農曆春節過年到寺廟走春祈福的習俗，捷絲旅台北西門館、宜蘭礁溪館及礁溪晶泉丰旅，農曆新春一整個月與在地著名廟宇聯手，帶領旅人闔家祈願參拜，帶來牛轉乾坤好兆頭。捷絲旅台北西門館提前為「2021臺北燈節」活動暖身，祈福住房專案免費贈送走春開運雙好禮，入住即贈春節祈福金紅包，萬華龍山寺經過香爐賜福的御守幸運護佑，每房還有圓滿祈福月老包，新春吃甜甜、甜蜜圓滿過好年。

以溫泉聞名的宜蘭礁溪冬日泡湯新春「遇水則發」，向來為走春熱門路線之一，捷絲旅宜蘭礁溪館及礁溪晶泉丰旅，聯合推出「走春祈福」住房專案，獨家贈送礁溪協天廟加持春節圓滿祈福包，春節期間每日上午專人導覽廟宇走春祈福，帶領旅人參拜德陽宮、協天廟及關公夫人廟等在地著名廟宇。各廟宇已做好社交距離規劃，請旅人配合戴口罩、酒精消毒、實聯制登記等，春節祈福參拜更安心。

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