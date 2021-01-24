環保局清潔隊公館分隊爆出吳化懿分隊長職場霸凌事件，據知情同仁說，咆嘯、辱罵已經事日常，「只要有人違背『太座』旨意，接下來她就會讓你吃不完兜著走。」分隊同仁阿忠表示，分隊長個性跋扈，甚至覺得自己就是規則，「但時機不好，大部分同仁還是需要養家活口，因此都選擇隱忍不報。」

阿忠說，有一次他早上準備出勤，看到一位市民工大哥只是晚了一點到，先打卡之後再著裝準備上工，但恰巧在打卡時碰到分隊長，「分隊長一看到那位市民工穿著便服，突然之間就破口大罵，甚至說出『自己知道自己身分比較弱勢，就好好按照規定來』這樣帶有歧視性的言語，一般來說市民工都是列冊低收入戶或中低收入戶，很需要這份工作，聽到這種威脅，大家身心壓力都超級大。」

台北市環保局企業工會理事長蔣萬金也表示，工會方面多多少少也有聽說到吳分隊長的行為，「但我們不能跟據『聽說的』就往上陳報，還是要當事人願意站出來，並且有具體實例我們才能處理，這個分隊長之前也待過其他分隊，其他分隊同仁也有聯合舉出她不適任的實例，於是我們也很快地往上陳報。」蔣萬金也指出，或許公館分隊有其他考量，「但沒人願意具體掛名或舉例，工會也愛莫能助，這也是我們現在的困難點。」

國民黨議員吳志剛也強調，現今社會職場霸凌層出不窮，沒想到也會出現在公部門中，「清潔隊的工作是很辛苦的，希望彼此之間能相互體諒，尤其長官帶人要帶心，謾罵無法提高工作效率跟團隊向心力。」吳志剛也表示，關於此案他也會請局裡面了解，未來一定要避免再次發生。

本刊記者致電給吳姓分隊長，聽到是記者來電後，吳姓分隊長一句話也沒說隨即切斷電話，完全沒做出任何回應。

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(中時新聞網)