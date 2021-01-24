新冠肺炎肆虐全球，其中美國疫情最慘，截至昨天為止，全美確診人數飆破2500萬人，41萬人死亡，一位在美國的大學醫院擔任研究員的台灣留學生Eric，分享了接種輝瑞疫苗的經驗，有同事接種疫苗後隔日全身痠痛，一整天無法下床、嗜睡超慘，並透露18日他接種第一劑後，直到3周後第二劑施打前，「這期間都還算是有點危險。」

《東森新聞》報導，一名台灣留學生Eric在美國密西根大學附屬醫院擔任研究員，因為是第一線醫療人員，獲得接種第一批疫苗的資格，他在美東時間18日下午與同事一起接種輝瑞疫苗第一劑後，隔天同事就整天躺在床上爬不起來，嗜睡、頭痛、痠痛全都找上門，他施打後隔天就只有左手臂痠痛，3、4天後好轉，

Eric表示，想完全免疫必須等三周後，2月6日接種第2劑疫苗，且施打第二劑後14天才能擁有完全的保護力，所以這段期間還算是有點危險。

歐美國家紛紛在接種疫苗，但台灣卻連取得貨源都有問題，衛福部長陳時中1月20日在疫情記者會上證實，目前疫苗採購進度是0，原先將於1月8日簽約採購的500萬劑疫苗，談判時程確定延後，疑似是廠商生產線進度出問題，COVAX平台上的疫苗採購，至今也未決定好品牌；至於國產3款疫苗，目前僅高端疫苗進入臨床第二期試驗，聯亞則可望這個月底取得核准，進入第二期臨床試驗。

(中時新聞網)