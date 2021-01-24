部立桃園醫院爆發大規模院內群聚感染，指標個案838在替自美返台的案812治療時遭傳染，成為國內第一名染疫醫師，並引發後續的群聚感染，桃醫內部傳出案838這段時間十分內疚，對此指揮中心指揮官陳時中說，「相信任何人遇到這種情況，都會去回想到底錯在哪？但此事不宜想太久，否則會越來越鑽牛角尖。」

陳時中也提醒該醫師若想太累要放空下來，不要把自己逼得太緊，接下來也會請醫院進行輔導。

據了解，838已經轉院到其他醫院治療，為避免838太內疚，桃園醫院已啟動關懷小組。除此之外，因桃醫有不少醫護在檢疫所隔離，院方也每天關懷，據了解，桃醫院長徐永年23日已至各檢疫所關心醫護，為大家加油打氣。

由於案838傳染給主治醫師案856，而案856又傳給護理人員案863，她再傳染給丈夫案864跟女兒案865，以及另名護理人員案868。除了案838不好過外，案856相當自責，雖然他、同事事後分析，防護都有做好，卻不解怎麼染疫，很難過後續又讓4人確診。

不過桃醫在群聚發生後，針對醫護心理健康，已經啟動緊急關懷機制，每天早上各單位主管電話聯繫，詢問同仁身體狀況，也一起加油打氣，希望共度難關。因桃醫還有不少醫護在檢疫所，徐永年23日至各檢疫所關心醫護。

(中時 )