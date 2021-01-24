部立桃園醫院群聚事件擴大，今天不但又新增2例確診者，同時又失守一乾淨樓層，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，原先被列為綠區的12A、12B、10A病房即起改列紅區，所有出院病患須改為居家隔離，對此有專家指出，早從一開始住院醫師案838染疫時部桃的清潔區就已遭病毒汙染，一但「清潔區」遭汙染，就很難控制住了，此時應立刻將全院列為紅區，相關人員須改採居家隔離。

一名不具名專家指出，「清潔區」在醫院內必須扮演緩衝的角色，「一但病毒被帶到清潔區而未被處理好，疫情就很可能會擋不住」，以案838為例，當時應盡快進行疫調，匡列第1、第2、第3圈的可疑接觸者，並進行回溯型匡列，才有可能將病毒控制住。

該專家指出，指揮中心堅持每發生一個案才進行匡列，「現在清潔區已經擋不住，並已有5樓層發生感染，若繼續將院內的風險等級分為紅、黃、綠區恐怕也沒有意義」，不僅應將全棟病房列為紅區，範圍還要更加擴大才行。

根據了解，今新增染疫的12樓病房，樓下即為該院的護理之家，目前仍然被指揮中心列為綠區，且全數人員未轉院，至今仍留在當地，但現在10樓也被列為紅區，因此專家推估11樓的護理之家目前處境相當危險，應盡速研擬對策。

此外，該名專家也感慨，目前檯面上幾乎無感染科權威願具名向指揮中心提出諫言，「既然現在防疫政策跟著疫情走是指揮中心的意思，那就這樣去做吧，我沒有太多意見」，一切「順時中」的防疫寒蟬效應正在發酵當中。

(中時 )