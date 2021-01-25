台南永康凌晨傳20聲爆炸 鐵皮工廠大火嚇醒民眾（台南爆料公社-台南最大社團）

台南市永康區自強路上的鐵皮廠房25日凌晨5時多發生火警，民眾在睡夢中被爆炸聲驚醒，上網表示「「爆炸1、20聲有了」，消防人員到場發現起火的是7間相連鐵皮廠房，其中有2間已陷入火海全面燃燒，並不時出爆炸聲，火勢於清晨6時40分許撲滅，目前正進行殘火處理。

凌晨陸續有民眾在臉書社團《台南爆料公社-台南最大社團》PO文指出，台南永康區自強路及永大路路口發生火災，現場傳出陣陣爆炸聲，有網友說「爆1、20聲有了」、「聽說人有逃出來」、「5點時安和路上也有消防車鳴笛聲 很嚇人 應是前往支援」、「口罩記得要帶好，空氣中的塑膠味很重」。

據《ETtoday》報導，台南市消防局於凌晨5點多獲報，陸續派出各式消防車20多部前往搶救，起火現場為7間相連鐵皮廠房，其中2間全面燃燒陷入火海，現場至少5位民眾脫困，初步調查應無其他人員受困火場，火勢於清晨6時6分許控制，6時40分許撲滅。

(中時新聞網)