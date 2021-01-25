國內疫情升溫，國道服務區配合交通部指示，即日起全面加強場站防疫，增加公共設施清潔消毒次數。對於入境旅客行經國道要使用服務區的公廁，高公局呼籲，必須先通報1968，再經由導引至特定公廁使用，結束後專人將立即清潔、消毒。

高公局表示，配合交通場站防疫措施，自去年3月起訂定國道服務區防疫應變措施，由各服務區管理單位及廠商嚴格執行場站第一線防疫作為，包括：全面量測體溫、戴口罩及室內保持安全社交距離，並提供無接觸之感應式洗手水龍頭，特別對公廁設施及易交叉接觸的扶手、餐廳桌面等，每天4次清洗與消毒、機動增加次數。

高公局呼籲，針對接送機場、港口入境居家檢疫車輛及人員，若要停留服務區使用公廁設施，「務必」事先向1968通報，居檢車上人員可經由導引後至服務區安排的專區停車並使用特定公廁，相關設施使用後，由服務區專責人員立即清潔、消毒。

(中時 )