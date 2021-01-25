據韓聯社報導，韓國消息人士在25日表示，北韓前駐科威特臨時代辦柳賢雨已投奔到韓國生活，他的身分不簡單，是勞動黨39號辦公室前主任全日春的女婿。39號辦公室負責管理高麗銀行等朝鮮各大金融機構，甚至涉嫌販毒、印製精緻美元假鈔等犯罪，被視為「掌握北韓最高領導人的統治資金」。

據稱，在聯合國安理會於2017年9月通過對北韓的制裁決議後，時任北韓駐科威特大使徐昌植被驅逐出境，改由柳賢雨參贊來執行業務，然後他在2年前攜家眷投奔自由。據說柳賢雨並非本名，他在入境韓國登記戶口時，改為他的本名。

報導稱，柳賢雨的入境時間是2019年9月，出逃的原因是家人，特別是子女的前途。而在柳賢雨出逃的前2個月，北韓駐義大利的臨時代辦曹成吉也脫北投奔韓國，形成連串事件。

據了解，柳賢雨是勞動黨39號辦公室前主任全日春的女婿，因此全日春被稱為金正恩的大帳房，他也相當努力的為金正恩酬集核武器研發的資金。歐盟在2010年12月，就以研製核武器和彈道飛彈的理由，將全日春列入國際黑名單，於是全日春不再適合管錢，在2017年被撤換。韓國統一部2018年1月發布的《北韓權力機構變動情況》資料顯示，39號辦公室主任變更為申龍萬。

(中時新聞網)