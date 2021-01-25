無黨籍高市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，身兼民進黨黨主席的總統蔡英文下令，不能坐視不管，引起各界議論。台北市議員游淑慧直言，蔡英文搞不清楚自己是總統還是黨主席，並指2017年時，蔡英文力挺時任北農總經理吳音寧，「搶了菜攤，丟了江山」，現在又重蹈覆轍力挺黃捷，反而會刺激對民進黨不滿的民眾出門投票，並使黃捷的罷免案過關。

游淑慧今(25日)在政論節目《新聞大白話》表示，蔡英文永遠搞不清楚，她到底是黨主席還是總統，並指她常常把自己置入到黨主席的角色，而忘了自己有更重要的角色「叫中華民國總統」。

游淑慧認為，現在連小學生都知道防疫比較危險，總統如果要穩定人心，就是趕快前進桃園，「結果蔡英文也沒去桃園，反而跑去台中，不然就在總統府，不然就在中常會裡下令要挺黃捷」，這完全是不顧總統的職責。

游淑慧呼籲蔡總統，指她力挺黃捷，未必會有好結果，並以蔡英文2017年力挺吳音寧為例，結果是「搶了菜攤，丟了江山」，即前任北農總經理韓國瑜卸任後，在2018年代表國民黨出征，且還奪下民進黨執政多年的高雄市。

游淑慧分析，黃捷和吳音寧很像，都是高薪實習生，沒有實際經驗，靠著時勢潮流就突然當上很高薪很重要的職位，且就任後的作為又頻受質疑，而蔡英文又不問是非力挺，都只會引起民眾更大的反彈。游淑慧更忍不住直言，蔡英文現在又重蹈覆轍，去護航一個高薪實習生，還下令要抵抗公民的基本權利。

游淑慧坦言，原本很擔心黃捷的罷免案不會通過，但有了蔡英文加持，反而有一股覺得會過的可能，並指民進黨的介入，會讓很多對民進黨施政不滿的人認為，既然他們和黃捷狼狽為奸，那就先去給黃捷投下對民進黨的不信任票，「過去只有覺得黃捷不夠格的人會出來投票，現在會加上覺得蔡英文不好和不喜歡民進黨的」。

(中時新聞網)