基隆市消防局25日下午3點，在仁愛區愛三路進行火災搶救演練。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真）

演練陣仗相當龐大，民眾誤以為真的發生火警，市議員童子瑋也到場關心。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市消防局25日下午3點，在仁愛區愛三路進行火災搶救演練。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市消防局25日下午3點，在仁愛區愛三路進行火災搶救演練。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真）

農曆新年將近，民眾前往各大商場採買購物的高峰，也因人潮眾多且用火用電頻率增加，提升災害發生風險，基隆市消防局為進一步維護民眾安全，25日下午3點，在仁愛區愛三路舉辦春節期間加強火災搶救演練。

消防局長陳龍輝說，過年期間會有許多民眾外出遊玩，或是到公共場所消費，這次希望透過演習讓大家重視公共安全，並同時展現救災能量、設備操作和雲梯車使用靈活度，希望保護民眾平安度過新年假期。

消防局表示，演練的大樓為地上11層、地下1層的混凝土建築物，為複合式商業大樓，也是基隆市廟口附近著名的店舖商場，這次模擬2樓火鍋店發生火災，內部員工發現後立即啟動自衛消防編組進行滅火、通報及避難引導，但火勢太大無法進行滅火。

消防局接獲報案，立即派遣各式救災救護車輛到場，執行雙節梯救助、雲梯車人命救援及消防水線射水滅火等搶救作為，總計動員各式救災車輛16 輛、人員50名。由於演練陣仗相當龐大，民眾誤以為真的發生火警，市議員童子瑋也到場關心。

消防局指出，除展現專業救災能力外，同時也呼籲民眾，進入公共場所首應注意避難逃生動線，並留意緊急廣播內容，若發生緊急狀況切勿驚慌，務必配合廣播及工作人員引導，有秩序地進行疏散。

(中時 )