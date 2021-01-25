現正熱播的日本動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》，以天竺鼠成為車輛的奇異世界快速走紅。導演見里朝希於官網透露，製作團隊包含他在內僅有4人，每天製作進度約4至5秒，遇到困難場景時，1天的工作進度甚至達不到成品1秒。作品爆紅，也意外讓大眾能看見逐格動畫製作難處。

近期以《山川壯麗》獲奧斯卡獎入圍門檻的動畫導演黃勻弦，以台灣捏麵人技術製偶，長期鑽研逐格偶動畫製作。她表示，逐格動畫介於真人拍片與電腦動畫之間，要有片場、打光、道具、製作「演員」，拍攝完畢後，再利用電腦剪接。相比電腦動畫，起頭成本就高出許多。

黃勻弦表示，逐格動畫成品短短1秒背後，就要拍攝12張或24張照片，綜合成本及製作耗時，使逐格動畫相比電腦動畫作品更為少見，篇幅也更短，「逐格動畫製作時間，多是以『年』起跳，也很考驗經驗。像《PUI PUI 天竺鼠車車》、《企鵝家族Pingu》動畫看似單純可愛，其實背後的製作技術都很厲害。」

逐格動畫又可稱作定格動畫、停格動畫，在電腦動畫技術尚未普及前被廣泛運用。動畫師會利用各類不同材質的戲偶，如羊毛氈、黏土、紙片等，調整細微動作，並拍下照片，組成連續動態影像。由於製作費時費工，逐格動畫少見長片作品，近年最廣為人知的逐格動畫長片，便是由導演魏斯．安德森執導的《犬之島》。

(中時 )