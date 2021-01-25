大學學測剛結束，卻傳出有考生攜帶「老鼠」進考場，在應考過程中還爬到一名中山女中考生脖子上，當場尖叫引起騷動，大考中心今證實確有此事。而該寵物鼠飼主的行徑也在網路上招來一片罵聲，網友譴責此舉已嚴重影響考生。不過一位自稱該飼主的朋友卻出面還原事件過程，強調該飼主內心相當自責，帶寵物鼠到考場其實是「逼不得已」。

大考中心副主任黃璀娟今天下午證實，今年大學學測22日考英文科時，在某個試場確實出現寵物鼠亂竄的局面，後來該寵物鼠則被帶到試務中心處理，同時這也是學測舉辦這麼多年以來，第一次有老鼠鬧考場的事件。至於處分，之後將交由考試委員會議討論決定。

今年學測考試期間驚傳有寵物鼠爬上女學生脖子，嚇壞全考場的人，其實「肇事者」是一隻蜜袋鼯。(示意圖/達志影像)

據了解，其實這隻肇事的寵物鼠並非鼠類，而是「蜜袋鼯」。針對這起事件，網友在網路論壇《Dcard》上熱議不斷，許多人譴責飼主違反規定將寵物帶進考場影響他人。不過有一位自稱為該名寵物飼主的考生朋友在留言中還原真相，強調事件過後，飼主對整個班的考生及當事女同學都感到非常抱歉，且在事件發生的第一時間就馬上處理。後來飼主也很鄭重地向受害女同學道歉，並得到當事人諒解。

飼主友人指出，其實將蜜袋鼯帶至考場並非飼主的本意，由於飼主在考學測前臨時被通知去上班又上到半夜，因家住太遠，還得在考場附近找旅館休息，家人最快只能在隔天第一節考試完才能幫忙帶走寵物，在不得已情況下才將蜜袋鼯帶至考場。

友人強調，飼主在考前有確實把寵物的外出包關好，確認寵物不會跑出來影響到別人後才進入考場考試。看到寵物跑出來的當下，飼主也十分驚訝，並迅速把牠抓回去。

友人最後表示，飼主本人到現在還是很自責，但是依他來看，那個情況也是迫不得已的。「再怎麼說他也只有十七歲，而且在平常跟他的相處中，我能保證他絕對不是一個死屁孩，相對的他平常很謹慎小心很少出錯。」友人呼籲，雖然飼主真的做錯事，影響到很多人，但他後來已經向所有人道歉，希望外界不要再繼續砲轟，就算未來大考中心有任何處分也都願意接受處罰。

一位自稱該飼主的朋友卻出面還原事件過程，強調該飼主內心相當自責，帶寵物鼠到考場其實是「逼不得已」。(摘自Dcard)

(中時新聞網)