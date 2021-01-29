據估計，台灣去年飼養寵物的隻數已達300萬隻，甚至比台灣青年的人數還多，寵物毛小孩的商機因此十分可觀，許多飼主常想知道家裡的毛小孩在想什麼，「寵物溝通師」這職業因此興盛，美女寵物溝通師黃孟寅（孟孟）最近現身《旗開得勝》分享一個案例，是一隻臨終黃金獵犬的飼主來訪，想知道家中狗狗的遺願，孟孟和狗狗溝通後，反問飼主：「是不是沒有另一半？」讓飼主嚇呆後笑了。

台灣動物溝通關懷協會創會理事長、同時也是寵物溝通師的孟孟老師近日上《旗開得勝》接受主持人林佩潔專訪，孟孟老師說一般和寵物溝通前會先跟飼主談好溝通方式，世上95%的溝通師是用照片，但也有飼主會帶寵物來現場面對面溝通，然而有些寵物不適合帶出門，像是重病或臨終的寵物，因此她也會建議不要讓寵物勞累，可以看照片進行溝通。

台灣動物溝通關懷協會創會理事長黃孟寅表示，寵物溝通師就像學校的輔導老師跟寵物做心靈上的溝通。（圖／旗開得勝）

20210127《旗開得勝》第107集 神準寵物溝通師！ 超催淚 曝毛孩心聲願主人找伴代替牠...| 台灣動物溝通關懷協會創會理事長 黃孟寅 孟孟老師

孟孟老師說，她進行溝通前不會先跟飼主互動，對於寵物的家庭背景和環境都不清楚，接著會用寵物的視角代為表達毛小孩遇到的困擾，比如厭食症、暴食症、愛咬人等，有如寵物和人之間的輔導老師，收費形式差異頗大，有的是分問題數量，有的是以小時計算，像她自己最少是以一小時起跳，以台灣目前經濟水準來算，1200到2000元都算是可被接受範圍。

貓咪朵朵的飼主Amber直接上節目上驗證，孟孟老師說中家裡成員以及和朵朵相處模式，讓她也嚇了一跳。（圖／旗開得勝）

孟孟老師分享，曾有隻黃金獵犬的飼主來找她，因為狗狗重病快過世，想知道毛孩子有沒有什麼心願，她溝通後發現這隻毛小孩先前和飼主形影不離，幾乎是對方心靈上另一半的角色，連睡覺都睡在一起，黃金獵犬的心願是希望主人可以找到真正的另一半，代替牠陪主人睡覺，孟孟老師便謹慎問這名飼主目前是不是沒另一半？對方先是驚訝、警戒，後來也笑笑承認了，狗狗過世後，飼主更表示自己本來沒有自信，但有了毛小孩的期許後，「他會帶著牠的心願去好好面對他的人生」，而現場也請來一名工作人員帶了家貓來跟孟孟老師溝通，欲看更多精彩內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)