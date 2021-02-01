養育小孩對所有父母而言，都是一門必須持續學習的功課，藝人嚴立婷婚後生下兒子Willson、女兒Tammy後，常和粉絲交流育兒經，對於一名母親在外對小孩大聲吼叫，就會被貼上EQ低的標籤，她也做出一番見解，引起許多為人父母的粉絲共鳴。

嚴立婷表示在公共場合看到母親訓斥小孩，當下該做的就是裝作若無其事，接著內心也不要批評那位母親EQ怎麼那麼低，或許這是她多年來首次大爆發，接著強調做人不要鐵齒，不要以為這種事絕對不會發生在自己身上，強調至少要等自己生養小孩5年以上，並且都不曾發過火才有資格說嘴，最後搞笑表示若符合以上條件，就是到讓孩子了解母親實際鞋號的時機了，也只有此時才能體會「孩子無理取鬧瘋狂挑戰底線時，還得掐著大腿提醒自己千萬別殺生的心情」。

對於許多父母總把育兒專家的話視為理所當然，嚴立婷也提醒父母本身就要懂得「對症下藥」，畢竟不是每個小孩都適用於同一套育兒方法，就像眼睛痛不會去掛腸胃科一樣，最後則是再三提醒：「不需要當多完美的父母，只需要當最了解孩子的父母」。

對於嚴立婷育兒的一番見解，引起不少為人父母的共鳴，紛紛留言：「每篇都道出媽媽的心聲啊…這念頭，當媽的容易嗎」、「根本每一集都直接說中父母心裡的OS」、「每一集都說到心坎裡啊」，也讓許多人紛紛敲碗希望持續推出續集。

(中時新聞網)