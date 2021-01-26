今白天回暖舒適，中南部日夜溫差大，僅東半部有零星雨。氣象達人彭啟明表示，今晚到明天東北風略增強，北台灣有短暫雨，周四過年前最後一波冷氣團南下降溫，最低溫在周五一整天到周六清晨，中部以北10-13度，空曠區域9-10度，直到周六白天回溫，預計將一直偏暖到除夕。

彭啟明今天在臉書表示，今晚起東北風略增強，迎風面北台灣有短暫陣雨，預計今深夜到明天(27日)清晨，低溫約12-14度，空曠區域10度，台北都會區14-16度。周三維持東北風有雨的天氣，但強度減弱，中午高溫20-23度，中南部24-26度。

彭啟明說，周四(28日)白天開始東北風增強，水氣稍增多，北部、東半部地區有雨，這波強冷空氣在周四下半天起氣溫會顯著下滑，低溫時間點在周五(29日)一整天到周六清晨，是乾冷的天氣，中部以北到東北部的氣溫將驟降到10-13度、空曠區域9-10度，南部12-14度、空曠區域10-12度，注意保暖。

彭啟明說，周六(30日)白天開始，強冷空氣減弱回溫，各地轉為多雲到晴，北部有機會到16-19度，中部19-21度，南部21-23度，仍要留意日夜溫差大，預計下周到過年前，尚未有較強冷空氣訊號，將一直偏暖到除夕(2月11日)。

(中時新聞網)