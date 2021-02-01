氣象局表示，明(2)日東北季風稍微增強，迎風面的北部、東半部轉為偏涼，氣溫下降較明顯。(氣象局提供)

氣象局預報顯示，明(2)日東北季風稍微增強，迎風面的北部、東半部轉為偏涼，氣溫下降較明顯，不過除了大台北白天高溫約19度左右，其他地區白天高溫仍可達20至22度左右，不過還是提醒民眾留意自身保暖。

氣象局預報員林定宜表示，明天東北季風增強，北部、東半部轉為偏涼天氣型態，不過各地低溫與今天頗為類似，不過中南部日夜溫差可達10度以上，民眾要特別注意保暖。

林定宜指出，明天大台北地區白天高溫約16至19度，北部、東北部及東半部高溫約19至22度，其他地區約24至27度；低溫部分，西半部、東北部約13至16度，其他地區為17至18度。

降雨部分，迎風面的北部、東半部有短暫雨機率，東北部地區受地形影響，有局部性較大雨勢機率，其他地區則為多雲到晴。

林定宜說，這波東北季風來得快去得也快，周三(3)東北季風減弱後一直到下周日(7)氣溫將逐日回升，僅東半部、大台北山區有局部短暫雨，下周一(8)日起將有另一波東北季風增強。

氣象局也針對明天發布陸上強風特報，明日下午起桃園至台南、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北市、東北部、東部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請民眾特別注意。

另外3日至7日中南部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響，能見度約200公尺左右，行駛或船隻應留意。

(中時 )