今天氣穩定、夜溫差大，僅東半部零星雨，氣象達人彭啟明表示，天氣持續回暖至下周二，小年夜、除夕全台有雨，降溫至14度，其中小年夜有大雨，且不排除有雷雨發生，除夕降雨逐步減少，全台降雨機率高，雨勢集中北部、東北部，接著初四到初六第2波變天，冷空氣將再增強、降雨機率提高。

彭啟明今天在臉書指出，今天到下周一(8日)台灣附近水氣偏少，天氣溫暖穩定，下周二(9日) 水氣略增多，有些降雨機會，接著小年夜、除夕(10、11日)變天，有低壓波動及鋒面通過，特別是小年夜這天全台都有下雨機會，甚至部分區域因為冷暖空氣交會，不排除有雷雨發生，是近期較大雨勢，除夕降雨逐步減少，改以北部及東北部為主，全台降雨機率仍高；溫度部份，小年夜、除夕兩天低溫下探14、15度，天氣陰沉，白天溫度回溫較少，不過好消息是，預期空氣品質將會轉好。

彭啟明說，大年初一到初三(12到14日)，轉為偏東北風的天氣，北部、東北部有局部短暫陣雨、天氣陰沉，中南部多雲到晴；溫度上，北部早晚低溫13到15度，空曠低溫11到12度或是10度上下，白天接近20度，不算太冷。

彭啟明說，大年初四到初六(15到17日)冷空氣可能再增強，水氣也逐漸增多，溫度再往下降，同時降雨機率也提高，但還沒有到寒流等級，初四起的天氣因為距離還比較遠，仍有變動空間，須後續再觀察。

(中時新聞網)