亞股出現強勁反彈，獨獨台股暗自垂淚，主因有二，一是電子龍頭台積電(2330)開始拉回，由於台積電佔大盤權重大，台積電拉回、加權指數只能跟著壓下來；二是受到台灣疫情擴大影響，市場恐慌氣氛升高所致。

雖然大盤在盤下游走，但大型傳產、金控龍頭卻轉強，說明多頭主力控盤相當穩健，讓台積電適度修正、其他權值股補強維持盤面穩定度，利用疫情的擔憂逐漸消化散戶恐慌賣壓，一旦賣壓減輕後再度推高指數，如上周行情一天漲、一天跌，運用「震盪趨堅」的方式消化賣壓；看來多頭掌控的節奏並未紊亂。

(時報資訊)