高雄市將於2月6日舉行高雄市議員第9選舉區議員黃捷罷免投票，市選委會1 月30日舉辦公辦電視罷免說明會，黃捷允出席說明，罷免領銜人劉辰芳則未確定出席。

高雄市2月6日舉行高雄市議會第3屆第9選舉區議員黃捷罷免投票，依規定要舉辦電視罷免說明會，市選委會今天公布30日會透過公用頻道於上午9時至10時現場直播，市選委會也會在官網同步播放。

被罷免人黃捷表示將會出席說明會說明；不過罷免提議領銜人劉辰芳透過罷免團體發言人徐尚賢表示，因身體不適，恐不克出席；不過屆時仍要視當天身體狀況決定出席與否。

2月6日罷捷投票，中央選委會已公布為便利選舉區內機關、學校、團體、事業機構員工投票，當天放假。選舉區外的機關、學校等員工不放假，但戶籍設在選舉區並具投票權者得比照選舉區內員工投票日放假規定辦理；適用勞基法的勞工放假及工資給付等事項要依主管機關勞動部的規定辦理。

高雄市選委會已公布第9選舉區議員初步統計投票人數為29萬1629人；確定的統計人數將等鳳山區選舉人名冊公告閱覽查核更正後於2月2日公告。

(中央社)