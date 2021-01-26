淡水漁船淺水灣擱淺船上4人受困 救援進行中(戴上容翻攝)

淡水漁船淺水灣擱淺船上4人受困 救援進行中(戴上容翻攝)

一艘漁船今天上午從淡水漁港出發，經過淺水灣時船隻不明原因擱淺、船隻傾斜，漁船上有船長和5名外籍漁工受困，事發後同業船隻趕來救援，已先救下2名外籍漁工，目前船上剩下船長和3名漁工受困，海巡署第八岸巡隊表示，出動3車11人前往救援，目前救援行動仍進行中，將進一步釐清事發經過。

(中時 )