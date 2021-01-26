獨家》淡水漁船淺水灣擱淺 4人受困救援進行中 12:022021/01/26 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水漁船淺水灣擱淺船上4人受困 救援進行中(戴上容翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 淡水漁船淺水灣擱淺船上4人受困 救援進行中(戴上容翻攝) 淡水漁船淺水灣擱淺船上4人受困 救援進行中(戴上容翻攝) 一艘漁船今天上午從淡水漁港出發，經過淺水灣時船隻不明原因擱淺、船隻傾斜，漁船上有船長和5名外籍漁工受困，事發後同業船隻趕來救援，已先救下2名外籍漁工，目前船上剩下船長和3名漁工受困，海巡署第八岸巡隊表示，出動3車11人前往救援，目前救援行動仍進行中，將進一步釐清事發經過。 MLB》國民隊簽下救援王韓德 1年1050萬美元 1分鐘讀財經》車用晶片荒 各國求台積電擴產救援 (中時 ) #船隻 #受困 #救援 #漁船 #淺水灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 時評》賴清德該出面了 18:142021/01/25 短評 邁向零接觸時代 金儀 協助企業智能辦公 04:102021/01/26 產業特刊 全中運4月雲林登場 雲林縣加強規畫防疫措施 18:372021/01/25 生活 正妹參加綠島潛水趴 掐色男命根反抗無效 慘遭指侵4次 09:092021/01/26 社會 中信搶僑外戰將 永豐祭高薪搶人 04:102021/01/25 金融．稅務 雲縣防疫 盼全中運4月如期舉行 04:102021/01/26 地方新聞 桃醫擴大回溯1922被打爆 4問題最多人問 15:192021/01/25 生活 台南永康鐵皮工廠凌晨大火 民眾睡夢中被爆炸聲嚇醒 08:362021/01/25 社會 台灣高鐵採購網上線 推動供應鏈永續發展 10:392021/01/26 財經 資深廣播人白銀逝世 中視新聞深表哀悼 17:572021/01/25 娛樂 日本媒體：陸船集結馬祖列島盜採海砂 13:142021/01/25 國際 社會熱門新聞 應具更高道德標準 台東2所國小校長遭解職 - 社會 21歲淡水女騎士與車擦撞倒地 遭砂石車輾過爆頭慘死 - 社會 台積電男女主管爆偷吃 牽手拍臀共喝一碗湯 - 社會 逆子23刀狠弒父 囂張嗆：殺父剛好而已 二審再逃死 - 社會 婦人農會存5萬5千元 回家一翻帳目只剩5千嚇壞 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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