日本經濟產業大臣(木尾)山弘志今天表示，因汽車使用為主的半導體缺貨，的確有向台灣當局請求協助，「以（日本）政府的立場，向台灣當局請託推動半導體廠商增產」。

日本經濟新聞報導，(木尾)山在今天內閣會議後的記者會上，做上述表示。

(木尾)山說，日本政府與汽車業界合作，透過日本台灣交流協會推動此事。他同時表示，半導體供給不足的狀況將持續下去，會繼續關注相關情形。

全世界半導體供給不足，美國、德國等各國政府也相繼向台灣當局請求協助，盼全球最大晶圓代工廠台積電（TSMC）等台灣廠商增產。

報導指出，因俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情使企業採用遠距工作，導致半導體需求高漲，加上汽車市場回溫，進一步使半導體生產不及；此外，美國制裁中國企業，也讓訂單集中到台灣。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100126

(中央社)