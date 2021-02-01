日本關西電力公司-高濱核電廠所在的高濱町，該町町長野瀨豐先生確表示「支持重啟高濱電廠1、2號反應爐」，這是日本基層地方官首次表態核電續用的事例。

日本共同社報導，野瀨豐於1日時，與町議會議長上尾德郎會面，指出「從綜合觀點來看，對於核電重啟表示理解」，將會代表町政府表態同意核電，並會將此意見告知給資源能源廳長官保坂伸。

町政府是日本基層的地方單位，其上還有縣，因此町政府同意後，將送交給縣議會和縣知事做出判斷。

野瀨豐說，「對於運轉逾40年的核電機組安全性，認為有一定信賴性」的町民呼聲較高。

高濱町議會在去年11月同意重啟核電。野瀨指出“議會同意是最重要判斷根本，並會以此理由向中央政府要求更多資源，以充實地方、振興地方等措施。對此，經濟產業大臣梶山弘志，今年1月29日與野瀨町長會面時表示「將最大限度給予高濱町足夠的資源。」

(中時新聞網)