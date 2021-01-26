衛福部桃園醫院爆發群聚感染，影響持續擴大。不過就在大陸及其他國家已經開始施打新冠肺炎疫苗，台灣卻遲遲未有動靜，甚至傳出有民進黨立委介入，導致疫苗採購案大轉彎。對此，媒體人彭文正也好奇，到底疫苗在哪？還在喬回扣嗎？並批衛福部長陳時中是「大笨中」。

彭文正今（26）日在廣播節目「千秋萬事」中表示，不知道陳時中不採用大陸疫苗是什麼原因，確實台灣有人聽到大陸製會怕怕的，但不管哪個國家的疫苗，請問我們的疫苗在哪裡？自己在海外的朋友已經全部打過一輪，包括美國、日本，想要篩檢的也都檢測完畢，台灣卻還要7000元篩檢費，且有錢還買不到，更離譜的是，醫護篩檢也要自費。

即便有人不喜歡疫苗，彭文正認為，還是可以進口讓人民選擇，就從疫苗這件事來看，政府是離譜加失控，其他政策則是，公說公有理、婆說婆有理，但對於公眾衛生及健康，豈能兒戲。

彭文正稱陳時中是「大笨中」，在防疫上經常只出一張嘴。（圖／指揮中心提供）

彭文正指出，過去這一年來，有許多專家學者提出各種建言，但政府置若罔聞，且還反手對這些人文攻武嚇，「真的太過分了」。

在中央許多防疫作為上，彭文正給出結論，指出陳時中心態就是要政府要花人力、物力做的，通通慢點做，但要老百姓遵守配合的，出一張嘴，卻未有效控制住疫情，甚至到處追病毒，跑得氣喘吁吁卻事倍功半，真的是「大笨中」。

(中時新聞網)