新北市土城獅子會長期投入社會公益，為提升消防人員救災品質，近日捐贈一輛災情勘查車給消防局第五救災救護大隊頂埔分隊，協助快速載運救災人員到災難地點，也藉此提升災害搶救任務、災情勘查的效率。

土城獅子會過去曾捐贈3輛復康巴士給新北市政府，並連續數年提供獎助學金給土城區國中小學，除了關心地方災防事務，也關心在地學子就學狀況，24日更捐贈1輛新式災情勘查車給頂埔消防分隊，提升救災品質。

消防局表示，頂埔消防分隊在土城工業區內，轄區有土城工業區、頂埔高科技園區、捷運板南線頂埔站、永寧站、土城站等火災搶救困難場所，且鄰近國道和快速道路，常有重大緊急救援事件，土城獅子會得知分隊救災需求量大，特別捐贈設備，希望提升警消救災效能。

消防局說，感謝民間單位幫忙消防工作提昇救災硬體設備，這次獲捐的災情勘查車除了能快速載運救災人員外，也能實質提升各項災害搶救任務及災情勘查的效率，有民眾的支持，消防局也會努力打造「幸福新北，安居樂業」的目標。

(中時 )