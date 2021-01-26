新北市長侯友宜主持警政工作會報。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜主持警政工作會報。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（26）日主持新北市警察局長黃宗仁到任後第一次警政工作會報，會中侯友宜表示，警政人事一條鞭，政治人物干預會影響人事運作、影響團結，為了警察的尊嚴，一律照規矩來。

侯友宜指出，穩定台灣最大的安定力量在警察，所以警察人事，政治人物不應插手干預，干預了就會影響到警察人事一條鞭的運作；影響到這安定力量的運作；影響到整個國家的團結。

侯友宜強調，警察不要覺得自己很小，其實警察很大、很重要，當群眾事件頻起，警察要負起捍衛治安的任務，他對警察同仁期待非常高，因為只有警察可以捍衛守住台灣治安，更能凝聚台灣的團結。

會前侯友宜先表揚上個月的基層員警忠勤、忠義楷模共8人，感謝員警熱心付出，守護新北市民安全。

「官僚是我們最大的傷害」侯友宜提醒所有警察幹部，官階不代表什麼，只是每個人扮演的角色不一樣，但為民服務的態度是一樣，警察要更接地氣，跟民眾站在一起，如何反應民意，解決民意困難，是大家的共同目標。

侯友宜說，身為大家長，我們應該要照顧基層、體諒基層、支持基層，要同心齊力心連心在一起，杜絕官僚，並將民眾聲音完全聽進去，這才是當一個好警察的要件。

(中時 )