資深媒體人趙少康今(1日)證實申請回復國民黨籍，為政壇投下震撼彈，他表示，會站出來是因高雄前市長韓國瑜多次勸說，加上自己對於台灣現狀也很憂心，「現就像慈禧太后指使的義和團，已經氾濫成災，理性聲音被消滅光光」。對此，陳揮文今在廣播節目中直言，「這點我不能同意更多，今天台灣到這地步就是這些人造成...」。

趙少康透露，去年9月韓國瑜主動找他，希望他能選黨主席，起初並未答應，但因韓不斷從雲林開車北上勸說，加上自己對於時局也很擔憂。他說，就像慈禧太后指使的義和團，理性聲音被消滅光光，而國民黨是主要在野黨，好像被殲滅，令人失望，因此要有人登高一呼，鬥鬥亂臣賊子、牛鬼蛇神，要揭穿民進黨的謊言，號召國民黨員、有志之士，讓國民黨再起。

陳揮文1日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中談到，可以想見趙少康會遇到綠媒、1450網軍火力全開攻擊，記者會中趙也講到要消滅義和團，關於這點我不能同意更多，今天台灣到這地步就是這些人造成，我希望趙是『玩真的』，不管是選黨主席或是總統。」

陳揮文坦言，雖然不知道選黨主席或是總統，他會不會贏，這點真的不知道，但我支持他選。節目中，有多位民眾叩應(call-in)表示看法，其中一名來自新北市新莊區的民眾表示，不管是選黨主席或總統，都支持趙參選，至於贏的機率則是一半；來自台南的民眾也表示支持，認為參選黨主席贏的機率則為八成。

另外，有一位民眾認為，支持趙少康參選，「但他不會贏，畢竟新黨色彩太濃厚，光是大陸問題就被民進黨打死，派新北市長侯友宜反而比較有機會，因為不觸碰兩岸敏感問題。」

(中時新聞網)