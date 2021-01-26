智原(3035)今日舉辦法人說明會，去年每股獲利1.08元，儘管NRE受疫情影響造成營收認列遞延，智原主要動能來自量產，長期耕耘的利基型新案出貨加速，讓整體量產仍較前一年成長17.6%。

智原109年第四季合併營收為14.3億元，季減少4.2%，主要是因為量產減少所致，但依舊較2019年同期成長2%，去年第四季合併毛利率為46.8%，歸屬於母公司業主之淨利為0.23億元，基本每股盈餘為0.09元；累計智原109年全年合併營收為55億元，較108年增加3.6%，全年歸屬於母公司業主之淨利為2.68億元，基本每股盈餘1.08元。

智原去年第四季整體營收受到量產減少較前季下降4.2%，其中委託設計(NRE)及IP仍較去年第三季成長，去年第四季來自舊客戶的量產貢獻減少，但新案出貨延續上一季動能，帶動下半年量產較2019年同期成長17.9%，其中的產品包括自動化應用(Automation)、AIoT、影音(Audio/Video)等，大多為利基型產品，生命週期長，這也是公司一直以來追求的目標。

智原表示，2020年營收繳出55億元的成績，比2019年成長3.6%，雖然NRE受疫情影響造成營收認列遞延，但智原長期耕耘的利基型新案出貨加速，讓整體量產仍較前一年成長17.6%。在接案方面，智原長線夥伴客戶群已建立，2020年新接案(Design Win)的訂單金額及數量皆維持高檔，平均訂單金額持續提升，為智原奠定長期營運成長動能。

(時報資訊)