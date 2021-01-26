廣運(6125)今宣布自1月27日至3月26日執行買回庫藏股，預計買回2000張(200萬股)，買回區間價格自20元~30元，公司股價低於區間價格下限將繼續買回。此次買回目的為轉讓股份予員工。

廣運日前宣布拿下機場捷運新北產業園區站(A3)預辦登機及行李處理系統建置計劃標案，得標金額約4.18億元，1月開始出貨裝置，預期今年第二季開始認列營收。受惠於台商回流，去年下半年廣運陸續承接多筆製造業自動化設備訂單，另外包括公共工程、物流也都有斬獲，今年業績成長動能看好。

廣運近年在公共工程大有斬獲，陸續拿下台大圖書館自動化系統、台北捷運安全自動門工程、桃機行李處理系統工程標案等。廣運今年初再傳捷報，取得機場捷運新北產業園區站(A3)預辦登機及行李處理系統，建置計畫「ME03A標A3站行李處理設備系統工程」標案，金額約4.18億元，履約起迄日期為2021年1月至2022年9月。

廣運今則宣布實施今年首度的庫藏股。

(時報資訊)