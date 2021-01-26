桃園市擴大防疫措施，蔡英文總統今天與桃園市長鄭文燦通電話，了解桃園目前防疫相關工作的整備現況，及民生經濟所受到的影響。她也勉勵桃園市府團隊與中央流行疫情指揮中心齊心努力，務必讓民眾放心，一起度過這波疫情的挑戰。

因應最近桃園醫院的疫情狀況，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統今天曾與鄭文燦通過電話，了解桃園目前防疫相關工作的整備現況丶關心防疫同仁的身心工作狀況，也關心市民生活及民生經濟所受到的影響程度。

蔡英文勉勵桃園市府團隊與中央流行疫情指揮中心齊心努力，中央地方一定會共同合作，落實相關防疫工作，務必讓民眾放心，一起度過這波疫情的挑戰。

張惇涵表示，實際上，總統府、行政院、衛福部、桃園市政府都有隨時保持聯繫。台灣過去一年來的防疫成功，其中重要的關鍵就是指揮中心的專業領導，因此，總統府仍是尊重且遵照指揮中心的專業判斷，也對指揮中心及所有防疫工作人員的專業有信心。

除了防疫相關工作皆按照標準作業程序進行外，他說，中央與地方之間，也都會密集互相提醒應該留意的部分，譬如加強錯假訊息的澄清丶指揮中心擴大回溯相關接觸者居家隔離的措施等等，中央與地方共同宣導等各項作為，都是希望防疫不分中央地方，共同努力落實防疫。

(中時 )