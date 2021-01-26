金麗科股票 1／27起預收款券 18:492021/01/26 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心26日表示，金麗科股票（3228）自1月27日起預收款券並每二十分鐘撮合一次。 金麗科股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，自1月27日起10個營業日（到2月18日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 博晟生醫28日新上櫃掛牌 梭特科技25日申請登錄興櫃股票 (工商 ) #金麗科 #營業日 #預收款券 #櫃買中心 #分鐘撮合一次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富時羅素：最快3月22日納入科創板股票 04:102021/01/26 全球財經 眾智光電26日申請登錄興櫃股票 15:212021/01/26 財經 價格親民易入手 台積列入小型個股期 04:102021/01/26 財經要聞 官股護盤台積 三天砸百億 04:102021/01/26 財經要聞 LINE TAXI介面更新更好用 8大新春活動乘車券瘋狂送 18:402021/01/26 科技 《光電股》廣運明起祭庫藏股 買回區間價20~30元 15:572021/01/26 財經 今日股市備忘錄 04:102021/01/26 證券．權證 蜜袋鼯鬧學測 大考中心2月18日開會處理 04:102021/01/26 焦點要聞 豐存股首年交易15.6億元 社群經營突破24萬人 16:012021/01/26 財經 11檔優質落後股 法人敲 04:102021/01/26 證券．權證 金盛世爆內鬼 偷賣原紙A獎金 04:102021/01/26 社會新聞 財經熱門新聞 散戶急哭：台積電殺完沒？專家曝驚悚價 殺戮快結束 - 財經 疫苗輸入台灣 大陸準備好了 - 產業財經 - 旺報 反悔大砍單 各大車廠搶成晶片荒 台積電揭供貨條件 - 財經 車用晶片大缺貨 直接找台積怪怪的？ 美媒曝產業鏈真相 - 財經 最黑暗的3天 台積電大暴殺 專家洩2大恐怖兇手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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