新冠肺炎已肆虐全球一年，然而疫情至今仍未明顯好轉，許多國家處在水深火熱之中。近日國內疫情日趨嚴峻，急診醫師田知學分享一個急診案例，一名男子因心肌梗塞到院前死亡，她卻被男子勇敢護妻的行為深深打動。讓田知學體悟到，儘管疫情升溫，更要好好珍惜生命的每一刻，用正能量去面對。她表示，其實還有很多疾病死亡率更高，「全世界上不是只有新冠肺炎！」

田知學近日臉書發文分享一則急診故事，一位四十歲男性到院前死亡，儘管一路用CPR和電擊搶救，到急診室時仍沒有恢復心跳。這時田知學趁空檔詢問男子一旁的女士是他的誰？女士則回，「我是他的太太。」

田知學得知後，便仔細向她解釋，由於男子身旁有許多人仍在搶救，但他處於死亡的狀態。田知學說道，「從119弟兄開始對他CPR的那一刻起，他就是已經沒有呼吸心跳了，所以，我們才要對他做這些急救，一路上都是，到急診還是.....。在這樣的前提之下，妳還要繼續救嗎？」不過，一旁的太太在深吸一口氣後，仍堅定地對田知學說「要！麻煩你們了！」

感受到太太堅定的態度後，田知學馬上轉身進行搶救，後來才瞭解，原來男子在幾個小時前就感覺到胸口不適，但強忍著。隨著病情惡化，決定騎車載著太太前往醫院，不過半路上男子真的痛到受不了，才請太太打電話叫救護車。

一名男子因急性心肌梗塞，勇敢護妻讓急診醫師動容。（示意圖／Shutterstock）

田知學一邊一急救，一邊想著這件事，忽然間，男子竟恢復了心跳，她立刻診斷出是急性心肌梗塞。剎那間，田知學終於理解，男子這麼做其實是在保護妻子。恢復的心跳也燃起團隊搶救的動力，同時她們也找來心臟科的專業團隊全力協助。

田知學說，「今天是所剩日子的第一天！也可能是最後一天！」這句常常用來鼓勵人們珍惜光陰的話，卻突然在急診室中感受真切。她表示，「不該好好珍惜嗎？在生命最後一刻，他用盡全力保護心愛的妻子；妻子，也在那一刻用無比的勇敢和堅強陪他一起面對........。」

面對逐漸惡化的本土疫情，田知學指出，「疫情升溫，但是全世界不是只有新冠肺炎一個病。其實，新冠肺炎在台灣的死亡率還低過很多其他疾病！ 」她坦言，越是害怕它，就更要用正能量面對！現在更應做好「洗手、戴口罩、保持安全社交距離」，並讓自身充分休息，增強抵抗力，做好自主管理。只要大家共同努力，絕對可以度過難關。

(中時新聞網)