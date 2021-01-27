國民黨新北市議員曾煥嘉涉嫌詐領助理費，金額恐超過百萬元，新北地檢署昨指揮廉政署兵分八路前往板橋住處、辦公室等處搜索，調取助理聘用書、 異動表及薪資清冊等相關物證，傳喚曾煥嘉等22人到案，檢方複訊後認為曾煥嘉涉犯貪汙罪嫌重大，且有勾串共犯及證人之虞，今向新北地院聲押禁見。

其餘辦公室幕僚分別以5到10萬元交保，部分無保請回。

46歲曾煥出生於政治世家，其父曾文振曾擔任過5屆台北縣議員，曾煥嘉克紹箕裘先擔任板橋市民代表會主席，台北縣升格後連任3屆新北市議員。

(中時 )